السلطة توافق مبدئيًا على تنفيذ مشروع غاز خط غاز لمحطة توليد غزة

بحث السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة اعمار غزة مع المدير التنفيذي لشركة C.C.C وليد الصايغ آليات تنفيذ مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة وكيفية بدء تحويل عمل المحطة بالغاز بدلا من الوقود.

وأكد العمادي خلال اللقاء، أنه طرح المشروع على الحكومة الفلسطينية في رام الله خلال زيارته الأخيرة كأحد الحلول المقترحة لحل مشكلة الكهرباء بغزة.

وأوضح أن هناك موافقة مبدئية من الحكومة الفلسطينية على تنفيذ هذا المشروع في إطار الرؤية المشتركة لتخفيف العبء المالي على ميزانية السلطة في حال تشغيل المحطة على الغاز بدلاً من الوقود الصناعي، لتحسين أوضاع الكهرباء في قطاع غزة.

وأشار العمادي إلى أن تنفيذ المشروع يعتبر مصلحة فلسطينية بإمتياز إذ أنه يصبح من السهل تزويد سكان غزة إضافة لتزويد المناطق الصناعية بالكهرباء بتكلفة أقل مما يحصلون عليها الآن.

وبيّن انه بحث مقترحاً لتنفيذ مشروع خط غاز الطهي لاستعمال السكان بتكلفة أقل مما يحصلون عليه الآن خلال مراحل تنفيذ مشروع محطة التوليد.

وأشار الطرفان إلى أنه جرى دراسة هذا المشروع وآلية تنفيذه مع جميع الأطراف وهناك توافق كامل على الرؤية العامة للتنفيذ على أن تكون كافة الإيرادات المتحصلة تدفع لتشغيل المحطة على مدار الوقت حتى يتم حل مشكلة الكهرباء بغزة بالكامل.

وعبر العمادي عن حزنه لارتقاء الشهداء الأبرياء خلال جولة التصعيد الأخيرة على قطاع غزة، متمنيا السلامة لكل أبناء الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن ارتياحه للهدوء الحالي وتمنى أن يستمر حتى تستطيع دولة قطر بالتعاون مع المؤسسات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة وبالتنسيق مع السلطة الفلسطينية العمل على حل المشاكل الإنسانية لسكان قطاع غزة.