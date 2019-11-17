يديعوت: اتفاق أولي بين غانتس وليبرمان لتشكيل الحكومة الجديدة

قال موقع يديعوت احرنوت العبري، اليوم الأحد، إن فرق التفاوض من حزبي أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس، وإسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان، أعلنت الاتفاق على الأسس والخطوط العريضة لتشكيل حكومة جديدة في "إسرائيل"

وأعلن الحزبان إحراز تقدم حقيقي ومهم جدًا في المفاوضات التي جرت اليوم بينهما، وتتعلق بأساسيات الدين والدولة والقضايا العامة سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، فيما لم تتضح صورة ما جرى الاتفاق عليه.

ووفق الموقع، فإنه في حال تم الاتفاق فعليًا بالإعلان عن تشكيل حكومة يترأسها غانتس بمشاركة أحزاب اليسار ممثلةً بالعمل - جيشر والمعسكر الديمقراطي ودعم القائمة العربية المشتركة من الخارج، فسيعني ذلك تشكيل حكومة أقلية، وستعني توجيه ضربة قاسية لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الحالي المؤقت.

وكانت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية كشفت هذا الصباح أن ليبرمان أعطى الضوء الأخضر لفريق التفاوض عن حزبه بالتوصل لاتفاق مع حزب غانتس.

وحذر بنيامين نتنياهو اليوم وأمس من تشكيل مثل هذه الحكومة التي قال أنها ستكون كارثة أكبر بالنسبة لخيار الكارثة الآخر المتمثل في إجراء الانتخابات للمرة الثالثة على التوالي.