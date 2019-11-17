القدس: الاحتلال يعتدي على متضامنين مع غزة ويعتقل 3 مشاركين

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأحد، 3 شبان خلال مشاركتهم في وقفة تضامنية نظمها "طلاب فلسطين الأكاديميين" في الجامعة العبرية بمدينة القدس، عند مدخل الجامعة، تضامنا مع قطاع غزة.

ووفق المصادر المحلية، فقد قمعت قوات الاحتلال المشاركين في الوقفة التضامنية، مشيرة إلى الجنود قاموا بالاعتداء على المشاركين بالضرب والدفع واعتقلوا 3 من المشاركين.

في السياق، قال شهود عيان، أن مجموعة من الطلبة اليهود قاموا بتظاهرة مؤيدة لقصف وحصار قطاع غزة ورفعوا الأعلام الاسرائيلية وتم توفير الحماية لهم من شرطة الاحتلال، فيما تم قمع الوقفة المناصرة لأهالي غزة.

وردد المشاركين الأناشيد الوطنية وأطلقوا الشعارات لأهالي غزة، رغم الاعتداء الذي تعرض له المشاركين