الصحة تحذر من خطر قطع الاحتلال الكهرباء على المرضى والمستشفيات

حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من خطر فصل سلطات الاحتلال التيار الكهربائي عن أربع محافظات فلسطينية.

وقالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، في بيان صحفي اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية أي أذى قد يلحق بالمرضى في المستشفيات والمراكز الصحية الأخرى أو في البيوت، إضافة إلى الأدوية والمطاعيم المحفوظة في الثلاجات.

وأضافت أن إمعان سلطات الاحتلال في تحديها للقانون الدولي يضع المرضى وهم أضعف الشرائح في كل المجتمعات أمام خطر محدق، محذرة من تطبيق إسرائيل لقرارها بفصل الكهرباء عن محافظات رام الله والبيرة وبيت لحم وأريحا وأجزاء من محافظة القدس، وهي مناطق امتياز شركة كهرباء القدس.

وطالب الكيلة، بالمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية بالتدخل لوقف تطبيق هذا القرار، مشيرة إلى أن القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ينصان على ضرورة تحييد المرضى والمراكز الطبية عن أي صراع حتى في أوقات الحروب.

وأكدت أن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن ثلاجات الأدوية والمطاعيم في المراكز الصحية سيؤدي إلى الإضرار بها والتأثير على فعاليتها، خصوصاً أن تلك الأدوية تحفظ على درجات حرارة متدنية، ومنها ما يحتاج إلى التفريز الدائم خلال فترة الحفظ.

وتابعت الكيلة أن هذه الخطوة الخطيرة التي ستقدم عليها إسرائيل تعد عقاباً جماعياً لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، حيث لم تراع أي ميثاق أو عرف أو قانون دولي في خطوتها هذه.

وأفادت شركة كهرباء القدس، في وقت سابق، بأن شركة الكهرباء "الإسرائيلية" ستقوم بقطع التيار الكهربائي عن ثلاثة خطوط رئيسة ومزودة للكهرباء في محافظتي القدس ورام الله، بهدف منع كهرباء القدس من إعادة تدوير الأحمال على خطوط مزودة أخرى لتزويد بعض المؤسسات الحيوية والرسمية والأهلية والقطاع الخاص، خاصة المستشفيات والطوارئ بالتيار الكهربائي.