"فلسطين اليوم" تطور أداة فعالة لتجاوز الحظر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

تمكن الفريق البرمجي في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" من تطوير أداة برمجية فعالة لتجاوز الحظر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك –تويتر- انستغرام" لمجموعة كبيرة من الكلمات والجمل التي تصنفها إدارة مواقع التواصل بأنها ترويج لمحتوى مخالف لمعاير المجتمع والذي يتم من خلالها حظر حسابات وصفحات النشطاء ووسائل الاعلام الإخبارية.

وفي الفترة الماضية شددت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي حملتها ضد المحتوى الفلسطيني، حيث تعرضت مئات الصفحات الخاصة للمواقع الإخبارية والنشطاء الفلسطينيين للإغلاق تحت مزاعم "مخالفة معاير المجتمع" والتي تخدم فيها رواية الاحتلال الإسرائيلي.

تشديد إدارة مواقع التواصل دفع الفريق البرمجي في "وكالة فلسطين اليوم" للبحث عن حلول منطقية فعالة تساعد مستخدمي مواقع التواصل بشكل عام والإعلاميين بشكل خاص لتجاوز الحظر بهدف مواصلة رسالتهم ضمن معاير الحرية الرأي والتعبير.

وتتميز الأداة التي طورها الفريق البرمجي في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" بتجاوز الحظر من خلال تحويل النص الاعتيادي لمحتوى غير مخلف لمعاير النشر في مواقع التواصل الاجتماعي ودون تغير مضمون الفكرة التي يتم الحديث عنها.

وأكد الفريق البرمجي، بأن الأداة التي تم تطويرها سيتم تحديثها بشكل دوري كلما وجدت كلمات محظورة من إدارة موقع التواصل الاجتماعي، مشددًا على أن الأداة تهدف لمنح وتسهيل حرية الرأي والتعبير التي تكفلها كافة القوانين الدولية والإنسانية.

من جهته أكد مسؤول السوشال ميديا في "وكالة فلسطين اليوم" م. سائد حسونة أن الأداة التي تم تطويرها من الفريق البرمجي سيتم نشرها عبر المنصة الموحدة لمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالوكالة (paltoday+).

وأشار حسونة إلى أن جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي يمكن لهم استخدام الأداة بسهولة، لافتًا إلى أن الأداة تخدم الأجهزة المكتبية والمحمولة.

ودعا حسونة جميع النشطاء الراغبين في أي استفسار التواصل عبر إيميل الموقع أو حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.

ونوه م. حسونة، النشطاء إلى التأكد من مخرجات النص قبل عملية النشر لان الأداة في المرحلة الأولى من عملية تطويرها.

رابط تجاوز حظر مواقع التواصل الاجتماعي