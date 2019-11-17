هنية يخصص قطعة أرض ومبلغ مالي لضحايا مجزة السواركة

خصص رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأحد، قطعة أرض لبناء بيت لأسرة العائلة التي فقدت 8 من أبنائها خلال التصعيد الأخير، والمساهمة بمبلغ من المال لإعمار منزلهم.

وقام هنية بزيارة العائلة لتعزيتهم باستشهاد عدد من أفرادها، حيث أكد أن استهداف عائلة السواركة مجزرة رهيبة تضاف إلى سلسلة المجازر التي قام بها الاحتلال الغاشم.

وأضاف أن الاحتلال حينما ترتبك حساباته وحينما تشل المقاومة قدراته يلجأ إلى القتل الأعمى وارتكاب مثل هذه المجازر، مبينًا أن "عشيرة السواركة ليست جديدة على التضحيات ومن يقرأ التاريخ يعرف حجم تضحيات هذه العشيرة.

وتابع هنية: "دمكم دمنا وعرضكم عرضنا وشلت ايماننا إن لم ننتقم لهذه الدماء، فهي غالية عند الله أولاً ثم عند الناس والمجاهدين ولا شيء من حطام الدنيا يساوي هذه التضحيات".

وأوضح أن انتصار المقاومة في الجولة السابقة لا يُحسب بعدد الصواريخ التي أطلقت على العدو ولا بالخسائر التي لحقت به وإنما يُحسب بأن المقاومة قد شلت أركان الكيان بشكل تام خلال التصعيد.