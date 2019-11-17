الرئيس عباس يهاتف الصحفي عمارنة للاطمئنان على صحته

أجرى الرئيس محمودعباس اتصالاً هاتفياً مساء اليوم الأحد بالصحفي معاذ عمارنة، للاطمئنان على صحته الذي أصيب في عينه برصاص الاحتلال اثناء قيامه بعمله الصحفي في تغطية احتجاجات المواطنين على استيلاء الاحتلال على أراضيهم في صوريف بالخليل بالضفة الغربية المحتلة.

و أكد الرئيس خلال الاتصال بأن وزراة الصحة وكل الجهات المختصة ستقوم بما يلزم من أجل توفية العلاج اللازم للصحفي عمارنة.

و ندد عباس بجريمة الاحتلال باستهداف الصحفيين.

من جانبه شكر عمارنة الرئيس على دعمه له، و طالبه بتفعيل قضية استهداف الصحفيين من قبل الاحتلال في المحافل الدولية.

يذكر بأن الصحفي عمارنة فقد عينه اليسرى اثر اصابته برصاصة اطلقها جنود الاحتلال نحوه اثناء قيامه بتغطية احتجاجات المواطنين على مصادرة اراضيهم في بلدة صوريف بالخليل المحتلة.