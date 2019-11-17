نتنياهويلتقي عائلات الجنود الأسرى في قطاع غزة

اجتمع رئيس وزراء الاحتلال مساء اليوم الأحد مع عائلتي الجنديين الأسيرين لدى المقاومة في قطاع غزة، هدار غولدين وأورون شاؤول في مكتبه بالقدس المحتلة.

وأفادت القناة العبرية السابعة الى أن نتنياهو وضع عائلتي الجنود الأسرى في ضوء الجهود المبذولة لإعادة ابنائهما.

ووفقاً للقناة العبرية، فقد طرحت عائلات الجنود طرق اضافية للعمل في قضيتهما، مشيرة الى أن نتنياهو اصدر تعليماته لفريقه بالنظر في هذه الاقتراحات.

و حضر الاجتماع وزير المالية "الاسرائيلي"، موشيه كاحلون، وما يسمى بـ "مستشار الأمن القومي"، مئير بن شبات، والسكرتير العسكري آفي بلوت، ومنسق ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم.