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الكنيست يرفض طلبًا للنائبين عودة والطيبي

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:43 - 17 نوفمبر 2019
الطيبي وعودة الطيبي وعودة
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طلب النائبان ايمن عودة واحمد الطيبي من القائمة العربية المشتركة توفير الأمن لهما في أعقاب تلقيهما سلسلة من التهديدات.

 ووفق القناة 12  العبرية فقد رفض الكنيست الإسرائيلي طلبهما، بعد أن تلقى الطيبي وعدًا بتوفير الحماية له، إلا أنه لم يتم تنفيذ الأمر.

ووجهت صورة للطيبي وهو يرتدي الزي العسكري لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، ورسائل "إن شاء الله سوف يسقط صاروخ على أطفالك"، وصورة لأحمد ياسين مرفقة بها صورة لنفسه.

وأوضح الطيبي أن التهديدات تأتي نتيجة تحريض نتنياهو الجامح ضد أعضاء الكنيست العرب"، مشددا على ان هذه التهديدات خطيرة ولن تمر بسلام، وأن عائلته مهددة أيضًا ولا يمكن التزام الصمت.

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