تقدم في المفاوضات بين غانتس وليبرمان لتشكيل الحكومة

أكد حزبا "ازرق ابيض" و"إسرائيل بيتنا"، مساء اليوم الاحد، عن إحراز تقدم بينهما بشأن تشكيل حكومة دون رئيس الوزراء المؤقت بنيامين نتنياهو.

وأعلن الحزبان أن طاقمهما أجريا مفاوضات حثيثة، وتوصلا إلى تفاهمات حول مسالتي الدين والدولة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، بأن ممثلي الحريديم المتدين سيجتمعون مرة أخرى الليلة ويوم غد الاثنين، من أجل التوقيع على الخطوط العريضة للاتفاق مع الحزبين لتسهيل أمور تشكيل الحكومة.

يُشار إلى ان الوقت المتبقي لرئيس حزب "ازرق ابيض" بيني غانتس لتشكيل الحكومة هو ثلاثة أيام، فيما يسابق ليبرمان الزمن ويريد ان يقطع الطريق عن نتنياهو في التوجه لانتخابات ثالثة، من خلال الاتفاق مع غنتس لتشكيل الحكومة.