نائل البرغوثي لزوجته: توقعي استشهادي واحتجاز جثماني في السجن

" قال لي توقعي أن استشهد ويحتجز جثماني في ثلاجة الموتى في السجن" هكذا خاطب الأسير "نائل البرغوثي" زوجته الأسيرة المحررة "إيمان أبو نافع" خلال زيارتها الأخيرة له في سجن "أيشل" بئر السبع، وهو الذي قضى من عمره 40 عاما في سجون الاحتلال دون أي تحرك رسمي وشعبي للإفراج عنه.

وقالت أبو نافع، خلال وقفة على دوار المنارة نظمتها المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى اليوم الأحد، "إن الإفراج عن الأسرى يجب أن يكون من خلال استراتيجية وطنية واضحة لتحريرهم، وألا ينتظر الأهالي استقبال أبنائهم في التوابيت.

وطالبت أبو نافع بتفعيل قضية زوجها في المحافل الدولية والذي يعتبر أقدم أسير سياسي في سجون الاحتلال، قبيل جلسة المحكمة العدل العليا المقررة بشأنه وأسرى الذين أعيد اعتقالهم من محرري صفقة وفاء الاحرار، حيث سيكون ضمن نائل حاضرا في الجلسة والتي ستعقد في 26 ديسمبر القادم.

وتابعت:" نطالب أن يتحول الهم الشخصي لنا كعائلة باعتقال نائل إلى هم جماعي، فحتى الأن لم أسمع أي شخصية سياسية فلسطينية تتحدث باسم نائل كشخصية وطنية أمضى كل هذه السنوات في السجون".

وليس فقط زوجته من تعتبر أن قضية البرغوثي تواجه تقصيرا رسميا وسعيا أيضا، فخلال الوقفة الذي كانت رسالة مؤثرة من شقيقه " عمر البرغوثي" والد الشهيد صالح البرغوثي.

عمر البرغوثي أعتقل مع نائل في أول اعتقال له في العام 1978 ولكنه خرج ضمن صفقة التي عقدتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عام 1985، فيما أستثني نائل من الصفقة، وبقي حتى العام 2011 حيث أفرج عنه ضمن صفقة وفاء الأحراء، كان حينها والديه قد توفيا وشقيقه عمر في السجون.

وخلال حديثه طالب عمر البرغوثي بتسليط الضوء على قضية شقيقه الذي أعتقل وعمره لم يتجاوز 19 عاما مشيرا إلى صورة يحملها تجمع أبنائه الشهيد صالح والأسير عاصم قائلا:" تزوجت ورزقت بصالح وعاصم وكبرا وتزوجا وسجنا وأستشهد صالح وأعتقل عاصم ونائل لا يزال في السجن".

وولد الأسير البرغوثي في قرية كوبر قضاء رام الله في تاريخ الـ23 من أكتوبر عام 1957، ويبلغ البرغوثي الأن (62 عامًا)، قضى منها 34 في اعتقال متواصل، ليخرج عامين ونصف ويعاد إعتقاله من جديد لسته سنوات ولا يزال.