البرلمان العربي يدعو "اديس بابا" لاتفاق "عادل" مع مصر حول سد النهضة

دعا البرلمان العربي، اليوم الاحد، اثيوبيا إلى التوصل لاتفاق "عادل" حول معضلة سد النهضة المائي مع الجمهورية العربية المصرية والسودان، بما يضمن مصالح الجميع دون التسبب بأي ضرر للدولتين.

وأكد البرلمان أن مصر تدعم الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق مع اثيوبيا حول تقاسم الأفكار العادلة لسد النهضة، لحفظ حققها المائي مع جارتها السودان.

وأرسل البرلمان العربي، رسالتين مكتوبتين إلى كلاً من رئيس مجلس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، ورئيس مجلس النواب الإثيوبي، تاجيسي طافو، مفادها تعزيز التضامن العربي وفق قرار البرلمان الصادر يوم 31 أكتوبر الماضي، حول الامن المائي.

وأكد على دعمه لدولتين العربيتين في حماية أمنهما المائي، كما رفض المساس بحصتهما من مياه نهر النيل، مشددًا على أحقيتهما من النهر.

ومن الجدير ذكره، بدأت السلطات الاثيوبية بناء مشروع سد النهضة الكبير في عام 2011، ما دفع القاهرة والخرطوم للاستياء من تلك الخطوة معتبرين أياه سيطرة على حصتهما المائية من نهر النيل، ستوجب التوصل إلى اتفاق بين الجانبين حول توزيع الحصص المائية.