العراق: أسماء العاطلين عن العمل في منحة الطوارئ الوجبة الثالثة

أطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية في العراق باسم عبد الزمان، اليوم الأحد، الوجبة الثالثة من منحة الطوارئ الخاصة بالعاطلين عن العمل، مبينا أن الدفعة ستشمل 100 الف مستفيد في بغداد والمحافظات. للاستعلام اضغط هنــا

وقال عبد الزمان في بيان صحفي ، إنه “تم اطلاق الدفعة الثالثة من منحة الطوارئ الخاصة بالعاطلين عن العمل، اذ تم اعلان اسماء المشمولين عبر موقع الوزارة الالكتروني”.

واضاف، ان “الوجبة الثالثة ستشمل 100 الف مستفيد ببغداد والمحافظات تم ادخال بياناتهم بعد غلق التقديم الالكتروني لاستمارة الشمول بمنحة الطوارئ”.

ودعا الوزير من تصل اليهم رسائل عبر ارقام هواتفهم إلى “الاحتفاظ بها لحين ورود رسالة اخرى تحوي رمز تأكيد تسلم المبلغ البالغة قيمته 175 الف دينار لكل شخص”.

ونوه عبد الزمان، إلى أن وزارته “بصدد نشر استمارة خاصة بتعديل معلومات المشمولين بمنحة الطوارئ ممن ظهرت أسماؤهم ضمن الدفعة الأولى وحدثت لديهم أخطاء خلال تسلم الرسائل النصية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم تعديل البيانات عبر الموقع الالكتروني، ومن خلال هذه الاستمارة سيمكنهم تصحيح الأخطاء بشكل سريع وآمن دون الحاجة إلى زيارة فروع ومديريات الوزارة.