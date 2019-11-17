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ننتظر رد المصريين على تصريحات نتنياهو

البطش يحذر "إسرائيل" من التلاعب بوقف اطلاق النار

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:07 - 17 نوفمبر 2019
خالد البطش خالد البطش
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حذر عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الشيخ خالد البطش، الاحتلال الإسرائيلي من محاولة جديدة لتلاعب نتنياهو بوقف إطلاق النار الذ تم برعاية مصرية بين حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة من جهة والعدو الإسرائيلي من جهة أخرى.

وقال البطش في تصريح صحفي اليوم الأحد: "إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقع برعاية مصرية ينص على وقف العدوان الإسرائيلي المجرم، مع ادراكنا أن نتنياهو بذلك يخاطب جمهوره الداخلي بحثا عن مخرج وافلات سقوطه السياسي".

وأشار إلى ان حركة الجهاد الإسلامي والمقاومة الفلسطينية تنتظر رد الجمهورية المصرية التي رعت اتفاق وقف إطلاق النار على تصريحات بنيامين نتنياهو الذي هدد باستمرار سياسة الاغتيالات.

 

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