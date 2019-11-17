جيش الاحتلال: منزل عائلة أبو ملحوس كان هدفًا للقصف



اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، بان منزل عائلة أبو ملحوس والذي دمر خلال العدوان الأخير على قطاع غزة وراح ضحيته ثمانية من أفراد العائلة غالبيتهم نساء وأطفال كان هدفًا للقصف.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، "إن منزل عائلة أبو ملحوس كان هدفا للقصف وأنه تم اعتباره وتصنيفه ضمن الاهداف التابعة للجهاد الاسلامي قبل أيام معدودة من استهدافه قبيل فجر يوم الخميس الماضي.

وأضاف "جرى مهاجمة مبان تم تصنيفها كبنية تحتية للجهاد الإسلامي وتم تجريم هذه المباني كهدف عسكري في المرة الأولى قبل أشهر معدودة، وصادقت الجهات المهنية على هذا التجريم مرة أخرى قبل عدة أيام من الهجوم على حد زعم بيان جيش الاحتلال.

كما زعم بيان الجيش بأن الجيش لم يكن متوقعًا وجود مواطنين فلسطينيين مدنيين غالبيتهم من النساء والأطفال.

يُشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اغتال فجر الثلاثاء الماضي قائد المنطقة الشمالية في سرايا القدس القائد بهاء أبو العطا وزوجته ما أدى لإندلاع موجة من التصعيد العسكري، حيث هاجم جيش الاحتلال كعادته منازل وبيوت الأمنين تأكيدًا على فشله في تحقيق أهدافه من عملية الاغتيال.