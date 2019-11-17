أستاذ جامعي وطلبة الدراسات العليا في برنامج الصحافة يتضامنون مع #عين_معاذ

تضامن طلبة الدراسات العليا في برنامج الصحافة في الجامعة الإسلامية مع الزميل المصور الصحفي معاذ عمارنة، من خلال المشاركة في الحملة التي أطلقها صحفيون عبر تغطية العين اليسرى، في اعقاب اصابته في عينه اليسرى برصاصة معدنية أطلقها عليه جنود الاحتلال، لدى تغطيته مواجهات شمال الخليل يوم الجمعة الماضية، في استهداف إسرائيلي واضح لعين الحقيقة.

وافتتح طلبة الماجستير في الجامعة الإسلامية في غزة إلى جانب الدكتور حسن أبو حشيش إحدى محاضراتهم بوقفة تضامنية مع زميلهم المصور الصحفي معاذ عمارنة بتغطية عيونهم اليسرى، تعبيراً عن تضامنهم الكامل مع الصحفي عمارنة، وفي خطوة تحدٍ للاحتلال الإسرائيلي أن عين الحقيقة لن تقلع.

يشار إلى ان هاشتاغ وسم #عين_معاذ الذي أطلقه الصحافيون الفلسطينيون تضامناً مع زميلهم المصور الصحفي معاذ عمارنة تصدر منصات التواصل الاجتماعي، إذ لاقى تفاعلا كبيراً من قبل الجميع، كما ان الهاشتاغ تجاوز النطاق المحلي الفلسطيني، ليصبح هاشتاجا عمَّ اعداداً كييرة من الحسابات العربية.

ونشر صحفيون عرب وأجانب صوراً لهم وقد غطوا عيونهم اليسرى في إشارة رمزية على ان عين الحقيقة لا يمكن اقتلاعها، وان الصحفي سيواصل تحدِ الاحتلال في كشف جرائمه تجاه أبناء شعبنا.

ووثق الصحفيون من خلال تغريداتهم ومنشوراتهم كيفية إصابة عمارنة باللغتين العربية والإنجليزية مستخدمين هاشتاجات #عين_معاذ، #عين_الحقيقة_لن_تنطفئ، و#عين_الحقيقة.