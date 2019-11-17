لبنان: من هو ملحم خلف الفائز في انتخابات نقابة المحامين

تمكن كل من ملحم خلف، بيار حنا، سعد الدين الخطيب، ناضر كسبار، وابراهيم مسلم من الفوز بعضوية ​نقابة المحامين​ في ​العاصمة اللبنانية بيروت.

وكانت النتائج على الشكل التالي: ملحم خلف 2062، بيار حنا 1703، سعد الدين الخطيب 1699، ناضر كسبار 1681 وابراهيم مسلم 1480.

وفي وقت سابق، قدّرت أوساط نقابية مشاركة أربعة آلاف محام تقريباً في هذه الانتخابات سيؤمون النقابة من مختلف المناطق اللبنانية؛ ليقترعوا الكترونياً في بهو قصر العدل في بيروت، وينتخبون أوّلاً أربعة أعضاء جدد في مجلس النقابة لولاية ثلاث سنوات وعضواً رديفاً.

وبعد فرز الأصوات وإعلان الفائزين، يتوجّه المحامون من جديد إلى التصويت لانتخاب نقيبهم الجديد لولاية سنتين ويكون من المرشحين الفائزين بالعضوية.

ويتنافس 17 مرشحاً على مركز العضوية هم المحامون وجيه مسعد، علي فصاعي، ملحم خلف، بيار حنا، سعد الدين الخطيب، رفيق حاج، جميل قمبريس، ميرنا طرابلسي، عزيز طربيه، مطانيوس عيد، ناضر كسبار، ابرهيم مسلم، هاني الاحمدية، سمر السمراني، علي عبدالله، علي مشيمش، وأرليت بجاني.

كما يتنافس على مركز النقيب ثمانية محامين هم: مسعد، فصاعي وخلف (مستقلون)، حنا (مرشح حزب القوات اللبنانية)، طربيه وعيد وكسبار (مستقلون).