تفاصيل مهمة للمتقدمين لوظيفة أفراد في أجهزة الأمن بغزة

أعلنت هيئة التنظيم والإدارة بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة اليوم الأحد، عن استئناف إجراء المقابلات الشخصية والفحص الطبي للمتقدمين لوظيفة الأفراد في الأجهزة الأمنية، وذلك ابتداء من يوم غد الإثنين.

وعلى من يرغب في اجراء المقابلات الشخصية والفحص الطبي عليه اتباع الآتي:

- إجراء المقابلات الشخصية في مقر المديرية العامة للتدريب بأنصار غرب مدينة غزة.

- إجراء الفحص الطبي في مقر الخدمات الطبية العسكرية غرب مدينة غزة، للأفراد الذين يجتازوا المقابلة الشخصية.

بإمكان جميع الأفراد الاستعلام عن موعد وساعة الاختبار عن طريق الدخول الإلكتروني الموحد، عبر الرابط:

http://cutt.us/C0nW

كما سيتم إرسال رسائل قصيرة لكل فرد عبر الهاتف المحمول بالتفاصيل.