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آلية السفر غدًا الاثنين وكشف جديد للمسافرين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:41 - 17 نوفمبر 2019
معبر رفح - سفر معبر رفح - سفر
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نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، آلية السفر ليوم غدٍ الاثنين (18/11/2019) ستكون للحافلات الـ 11 و12 و13 من كشف (11/12)، بالإضافة للحافلة الأولى من الكشف الجديد (18-11).

وطالبت وزارة الداخلية والامن الوطني جميع المسافرين للتواجد الساعة 6:30 صباح يوم غدٍ الإثنين، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر، منوهة إلى ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

كما أكدت على ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

رابط الكشف (12-11)

رابط الكشف الجديد (18-11)

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