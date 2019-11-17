وفد أمريكي لتفقد المستشفى شمال القطاع والمعدات تصل خلال أيام

دخل وفد أمريكي ظهر اليوم الاحد ، 17/11/2019 ، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيراز" شمال القطاع لإتمام اجراءات المستشفى شمال القطاع.

والوفد الأمريكي من منظمة NGO FRIENDSHIP الذي سيمكث لعدة ساعات جاء لتفقد موقع المستشفى الأمريكي الذي يتم إنشاؤه شمال القطاع وترتيب استكمال إنشاء المستشفى.

وافادت مصادر اعلامية أن الدفعة الأولى من معدات المستشفى الأمريكي دخلت قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع، في سبتمبر الماضي، وسيتم إدخال باقي المعدات وتجهيزات المستشفى خلال أيام.

ويشار الى ان المستشفى الامريكي في الشمال ، تم الاتفاق على بناءه بعد اتفاق التهدئة مع الاحتلال والفصائل الفلسطينية برعاية أممية مصرية، وبتمويل قطري.