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نتنياهو : أصدرت تعليماتي بمهاجمة من أطلق الصواريخ على "بئر السبع"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 13:13 - 17 نوفمبر 2019
بينت ونتياهو بينت ونتياهو
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أكد رئيس الحكومة "الإسرائيلية"، بنيامين نتنياهو اليوم الاحد، 17/11/2019، ان "اسرائيل" ستهاجم كل من يحاول المساس بها .

وزعم نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية ، ان "اسرائيل" لم تتعهد بشيء في تعليقه على اتفاق وقف اطلاق النار مع حركة الجهاد الاسلامي الأخير في غزة ، مدعياً ان "أهداف حملة الحزام الأسود تم تحقيقها، وسياستنا لم تتغير".

وادعى نتنياهو أن حماس هي من أطلقت الصواريخ على بئر السبع ، و"أصدرت تعليماتي بمهاجمتها فورا لن نتسامح مع إطلاق الصواريخ".

ويشار الى ان قوات الاحتلال شنت عدواناً على "اسرائيل" فجر الثلاثاء الماضي بعد اغتيال القيادي في سرايا القدس "بهاء ابو العطا"، مما ادى الي استشهاد 35 مواطناً بينهم 8 من عائلة واحدة و111 مصاباً

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