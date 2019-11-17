عين_ معاذ يتصدر التواصل الاجتماعي

دشن صحفيون فلسطينيون هاشتاق #عين_معاذ ،على خلفية استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي للصحفي معاذ عمارنة أثناء تغطيته أحداث المواجهات مع المتظاهرين، في رصاص مغلف في عينه، وإصابته بجروح خطيرة.

وارتدى صحفيون لاصق العين، دعماً ومناصرة للزميل الصحفي معاذ عمارنة، واستنكاراً باستهداف الصحفيين الممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

صاحب حساب شجاعية غرد قائلاً :" لمن يسأل عن وسم #عين_معاذ.

معاذ عمارنة صحفي فلسطيني وأب لطفل وطفلة، يوم الجمعة ١٥/١١/٢٠١٩ وأثناء عمله بتغطية المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في صوريف بالخليل استهدفه قناص من جنود الاحتلال برصاصة افقدته عينه اليسرى واحدثت تهتك في العظام المحيطة بالعين.

لمن يسأل عن وسم #عين_معاذ.



معاذ عمارنة صحفي فلسطيني وأب لطفل وطفلة، يوم الجمعة ١٥/١١/٢٠١٩ وأثناء عمله بتغطية المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في صوريف بالخليل استهدفه قناص من جنود الاحتلال برصاصة افقدته عينه اليسرى واحدثت تهتك في العظام المحيطة بالعين. pic.twitter.com/NEA3C1MuYa — شجاعية (@shejae3a) November 16, 2019

الإعلامية ليلى عودة ، عبرت عن تضامنها بصورة لها تضع يدها على عينها ، مع تعليق :" معاذ عمارنة صَّحافيّ فلسطيني وثَّق بكاميرته أحداث كثيرة،ولكن بعد يوم الجمعة ١٦/١١/٢٠١٩ لن يتمكن من مواصلة عمله الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل في الضفة المحتلة،مما نتج عنها فقدانه لعينه اليسرى.

معاذ عمارنة صَّحافيّ فلسطيني وثَّق بكاميرته أحداث كثيرة،ولكن بعد يوم الجمعة ١٦/١١/٢٠١٩ لن يتمكن من مواصلة عمله الصحفي بسبب رصاصة أطلقها جنود الاحتلال خلال تغطيته لمواجهات بلدة صوريف بالخليل في الضفة المحتلة،مما نتج عنها فقدانه لعينه اليسرى.

#عين_الحقيقة_لن_تنطفىء#عين_معاذ pic.twitter.com/Y8GNJ3TJvn — laila odeh الإعلامية ليلى عودة (@lailaodeh4) November 16, 2019

وغرد صاحب حساب ياسر غرد:" #عين_معاذ.. #عين_الحقيقة لن تنطفئ!

إسنادًا للمصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه برصاص قوات الاحتلال الصهيوني.

#عين_معاذ.. #عين_الحقيقة لن تنطفئ!



إسنادًا للمصور الصحفي الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه برصاص قوات الاحتلال الصهيوني. pic.twitter.com/A7KMx9ZLef — Yasser (@yasserashour95) November 16, 2019

لانا ميدوار :" تحية لمن بقي منا، مؤمنا ثابتاً في نقل حقيقة جرائم #اسرائيل ...

متضامنة مع الزميل المصور الصحفي #معاذ_عمارنة ،الذي فقد عينه اثر اصابته برصاصة مطاطية اثناء تغطيته الصحفية للمواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل#كلنا_معاذ #عين_معاذ #عين_الحقيقة_لن_تنطفئ

تحية لمن بقي منا، مؤمنا ثابتاً في نقل حقيقة جرائم #اسرائيل ...



متضامنة مع الزميل المصور الصحفي #معاذ_عمارنة ،الذي فقد عينه اثر اصابته برصاصة مطاطية اثناء تغطيته الصحفية للمواجهات مع قوات الاحتلال شمال الخليل#كلنا_معاذ #عين_معاذ #عين_الحقيقة_لن_تنطفئ pic.twitter.com/V1zQyKSvFl — Lana Medawar (@MedawarLana) November 17, 2019

حسام الشوربجي: كل التضامن مع الصحفي الزميل #معاذ_عمارنة بعد فقدانه عينه اليسرى إثر إصابته من قبل جنود الاحتلال

أين قوانين حماية الصحفيين الدولية؟ أين حقوق الصحفي في نقل الحدث آمنًا؟ معاذ التزم بواجباته كصحفي ولكن الصهاينة لا يلتزمون بالعهود والمواثيق

#عين_معاذ #حسام_الشوربجي

كل التضامن مع الصحفي الزميل #معاذ_عمارنة بعد فقدانه عينه اليسرى إثر إصابته من قبل جنود الاحتلال



أين قوانين حماية الصحفيين الدولية؟ أين حقوق الصحفي في نقل الحدث آمنًا؟ معاذ التزم بواجباته كصحفي ولكن الصهاينة لا يلتزمون بالعهود والمواثيق



#عين_معاذ #حسام_الشوربجي pic.twitter.com/Zolb4FQ57C — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) November 17, 2019

وينظم الصحفيون وقفات تضامنية مع الصحفي معاذ عمارنة، وتنديداً باستهداف الصحفيين المتعمد من قبل الاحتلال الإسرائيلي.