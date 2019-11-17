غانتس يراهن على انشقاق الليكود لتشكيل حكومته

تراهن كتلة أزرق أبيض برئاسة الجنرال بيني غانتس على انشقاق في حزب الليكود لنجاح جهودهم في تشكيل حكومة جديدة، في ظل الموقف المتعثر جراء رفض زعيم الحزب بنيامين نتنياهو الدخول في ائتلاف مع غانتس.

ومن المقرر أن تتجدد اليوم مباحثات تشكيل الحكومة، حيث يجري قادة تحالف "أزرق أبيض"، جلسات مفاوضات مع "إسرائيل بيتنا" و"العمل-غيشر"، سعيا لتشكيل حكومة انتقالية قبيل انتهاء مهلة التفويض التي تنتهي يوم الأربعاء المقبل.

في المقابل، نتنياهو لمؤتمر لكتلة اليمين، يعقد في وقت لاحق، اليوم الأحد، لرص الصفوف من أجل منع احتمال تشكيل حكومة ضيقة بدعم من القائمة العربية المشتركة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية "كان" أن مباحثات تجرى مع مجموعة من خمسة إلى سبعة أعضاء كنيست من حزب الليكود من قبل كتلة ازرق ابيض بهدف إقناعهم بالانضمام إلى حكومة يقودها بيني غانتس، كمرحلة تمهيدية لينضم الليكود بكامله إلى حكومة الوحدة".

وتطفو على السطح خلافات في تحالف أزرق أبيض، حيال سيناريو احتمال تشكيل حكومة ضيقة بدعم من القائمة العربية المشتركة، حيث يبدي أعضاء الكنيست من معسكر يعالون تحفظهم على مثل هذا المقترح، فيما يرجح الامتناع عن التصويت أو عدم حضور أعضاء الكنيست عن "إسرائيل بيتنا" برئاسة أفيغدور ليبرمام جلسة التصويت على حكومة ضيقة.

كما توجد نقاط خلافية أخرى حول مقترح الرئيس رؤوفين ريفلين، حول تشكيل حكومة وحدة وطنية بالتناوب، ومسألة خروج نتنياهو إلى فترة تعذر.

ويبدي غانتس دعمه للمقترح، فيما يعارضه يعالون ويائير لابيد، بينما ما زال غابي اشكنازي مترددا، علما أن التقديرات تشير إلى احتمال الحسم ودعم غانتس بهذا الموقف.

وفي ظل هذه المباحثات الحزبية، تنتظر الأوساط السياسية صدور قرار افيحاي مندلبليت المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بشأن لائحة اتهام ملفات الفساد ضد نتنياهو.