سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاحد 17/11/2019

يواصل سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الليرة اللبنانية اليوم الاحد ، 17/11/2019 ، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم على النحو التالي :

سعر صرف الدولار الامريكي = 1,509.4151 ليرة اللبنانية (LBP) لبنان

سعر صرف الليرة اللبنانية = 0.0007 دولار امريكي

وبحسب خبراء الاقتصاد فإن القطاع المصرفي في لبنان يعاني من "تراجع" قيمة الاحتياطات بالعملة الصعبة إثر تراكم الأزمات السياسية المتتالية وارتفاع خدمة الدين، فيما أدت الأزمة الأخيرة إلى "هروب" بعض الودائع إلى الخارج نتيجة غياب الاستقرار السياسي والاحتجاجات المستمرة في الشارع.

من ناحيته حذّر عماد عكوش الخبير الاقتصادي اللبناني من ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية بشكل كبير خلال الفترة المقبلة.

ويشار الى ان الاراضي اللبنانية تعاني من فراغ سياسي بعد المظاهرات التي شهدتها الاراضي اللبنانية منذ شهرين ، مما انعكس على القطاع المصرفي .