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كريم بن زيما يتحدى رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.. فماذا قال ؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:35 - 17 نوفمبر 2019
كريم بن زيمة كريم بن زيمة
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رفض مهاجم ريال مدريد الفرنسي كريم بن زيما تصريحات الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، حول انتهاء مسيرته الكروية مع المنتخب، حيث رد بنزيما قائلاً : أنا فقط من يحدد انتهت مسرتي الكروية أم لا ".

وأثارت تصريحات رئيس الاتحاد الفرنسي ديشامب ديديه حوال انهاء مسيرة بنزيما مع المنتخب الوطني جدلا واسعا في وسائل الإعلام الفرنسية والعالمية، التي تنبأت بخروج بنزيما لإعلان الاعتزال دوليا.

وجاء رد فعل بنزيما، عبر حسابه في تويتر، بقوله: إذا كنت تعتقد أنني انتهيت، فدعني ألعب في واحدة من البلدان التي أكون مؤهلا لها وسنرى". في إشارة الى المنتخب الجزائري " محاربي الصحراء " كون أصوله جزائرية.

ويحول دون مشاركة بنزيما اللعب مع الجزائر القوانين المعمول بها ، واولوها يفترض تجرده من الجنسية الفرنسية من قبل الفرنسيين وليس من قبله هو.

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