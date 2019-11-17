سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ..الليرة تواصل الانهيار والاسعار ترتفع

تواصل الليرة السورية انهيارها مقابل الدولار ، حيث بلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الاحد 17/11/2019 ،" 716 " ليرة سورية ، وهو اعلى سعر لليرة السورية قفي تاريخها.

واشار اقتصاديون ان انخفاض سعر صرف الليرة السورية ويعني ذلك خسارتها أكثر من 93% من قيمتها الفعلية، منذ العام 2011، وسط صمت رسمي وامتناع البنك المركزي عن التصريح.

وبلغ سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

الدولار الأمريكي مقابل الليرة اعلى قيمة "716" اقل قيمة لسعر الصرف 713

سعر صرف اليورو مقابل الليرة اعلى قيمة:"791" اقل قيمة لسعر الصرف 786

ويشار الى ان انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار انعكس بشكل مباشر على أسعار جميع المنتجات والسلع في السوق السورية التي باتت تتغير يومياً أكثر من مرة، تبعا لتغيّر سعر الصرف، خاصة الدخان الأجنبي والسلع المستوردة.