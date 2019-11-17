شهدت حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأحد 17/11/2019، حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسية، كما أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، مطالبةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وذكرت بخصوص حالة الطرق في قطاع غزة اليوم، أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط نتج عنه إصابة واحدة بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.