أبو حسنة: لدينا مشكلة في توفير رواتب الموظفين الشهر الجاري

قال مسؤول في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، اليوم السبت، إنّ الوكالة تعاني من صعوبات كبيرة في توفير رواتب موظفيها لهذا الشهر بفعل أزمتها المالية.

أكد عدنان ابو حسنة المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" مساء أمس السبت، أنّ الوكالة تواجه عجزاً مالياً بقيمة 89 مليون دولار أمريكي لموازنتها للعام الجاري ، مشيراً الى ان الوكالة تعاني من صعوبات كبيرة في توفير رواتب موظفيها لهذا الشهر.

وبين ابو حسنة لدينا مشكلة في توفير رواتب الشهر الجاري ونعمل جاهدين لحل ذلك في أسرع وقت.

وأوضح أنّ الأونروا تواجه تحدياً لتغطية موازنتها للعام المقبل التي تقدر بمبلغ مليار و200 مليون دولار وكيفية تغطية توقف الولايات المتحدة الأمريكية عن تقديم مبلغ 360 مليون دولار للوكالة منذ مطلع العام 2019.

وأشار الى ان أي خلل في عمليات أونروا "سيكون له شواهد خطيرة على المستوى السياسي والاجتماعي والأمني" فيما يتعلق بقضية اللاجئين الفلسطينيين.