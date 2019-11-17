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أثارت تصريحاته جدلاً واسعاً

راغب علامة يتغنى بـ " محمد بن سلمان " ويتمنى شخصا مثله لقيادة ثورة لبنان

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:32 - 17 نوفمبر 2019
راغب علامة راغب علامة
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أثارت تصريحات الفنان اللبناني راغب علامة حول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمنى من الرياض ان يكون في لبنان شخص مثل الأمير محمد بن سلمان ليخلص لبنان من ما فيه من فساد.

وتربط الفنان راغب علامة علاقات صداقة وثيقة بالمسؤولين اللبنانيين أبرزهم سعد الحريري وإلياس بوصعب.

وأضاف علامة في كلمة له من وسط العاصمة السعودية الرياض، أن لبنان يعيش ثورة كبيرة وضخمة ضد الفساد، متمنياً أن يكون في لبنان شخصية مثل محمد بن سلمان ليقود الثورة الشعبية لتخليص لبنان من الفساد ويتحسن الوضع الاقتصادي.

وتابع، انه محمد بن سلمان حمى السعودية بحملته التي قادها ضد الفساد فور توليه منصبه.

يشار إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان شن حملة اعتقالات واسعة في 2017 ضد الامراء والاثرياء في السعودية واحتجزهم في فندق بالرياض، وأفرج عنهم ضمن صفقات مالية لتمويل حربه على الشعب اليمن.

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