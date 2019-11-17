اعتقالات في الضفة تطال 4 مواطنين

اعتقلت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الاحد 17/11/2019 ، 4 مواطنين من مناطق متفرقة بالضفة المحتلة .

وأفاد مراسلنا ان قوات الاحتلال اعتقلت الشابيْن أحمد عايد حامد وجواد عبد الغني حامد من منزليْهما في بلدة سلواد شمال شرق رام الله.

كما اعتقلت الشاب أديم أبو جودة، وداهمت عدة منازل في مخيم العروب شمال الخليل ، بعد ان اغلق بوابة البقعة على مدخل بلدة بيت عوا غرب الخليل.

واعتقلت شابة على حاجز قلنديا شمال القدس، دون معرفة هويتها.

ويشار الى ان قوات الاحتلال تواصل اعتقالاتها اليومية في صفوف المواطنين في الضفة المحتلة بحجج واهية.