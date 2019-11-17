الأرصاد الجوية: الحرارة تعود للارتفاع

قالت دائرة الأرصاد الجوية أن الطقس ، اليوم الأحد، غائم جزئياً الى صاف وباردا نسبيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الليلة يكون الجو غائم جزئياً وبارد، خاصة في المرتفعات الجبلية، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الطقس غائم جزئيا الى بارد نسبياً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء: الجو غائم جزئياً الى صاف وبارد ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأربعاء : يكون الجو بارد نسبيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.