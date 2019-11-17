استشهاد شاب وإصابة آخر في القدس وطولكرم

استشهد شاب، فجر اليوم الأحد 17/11/2019 ، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال مطاردة السيارة التي كان يستقلها برفقة شبان فلسطينيين في مدينة القدس، فيما أصيب آخر بعد منعه من قطف الزيتون في طولكرم بالضفة المحتلة .

ووفقاً لمصادر عبرية، فشرطة الاحتلال أطلقت النار على الشاب، خلال عملية مطاردة لسيارة كان يستقلها شاب فلسطيني بزعم أن السيارة عرضت حياة جنود الاحتلال للخطر، مما أدى إلى استشهاد سائقها وهو من سكان القدس المحتلة.

وفي طولكرم أُصيب جراح خطرة بعد إصابته بشكل مباشر من رصاص الاحتلال "الإسرائيلي" بعد محاولتهم منعهم من قطف الزيتون شمال طولكرم بالضفة المحتلة.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال هاجمت مجموعة من المواطنين كانوا يقطفون الزيتون في أراضيهم في شمال طولكرم، وخلال منعهم من قطف الزيتون أطلقوا النار بشكل مباشر على المواطن.

وعادة ماتستهدف قوات الاحتلال المواطنين خلال قطف الزيتون وتمنعهم من العمل في أراضيهم.