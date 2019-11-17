تطور جديد في قضية الاميرة هيا بنت الحسين زوجة محمد بن راشد آل مكتوم

انتهت محكمة الاسرة البريطانية من الاستماع للأميرة هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في قضية حضانتها لأطفالها بسبب العديد من المخاوف، وفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي.

وقررت المحكمة البريطانية عقد جلسة جديدة في قضية الاميرة هيا وزوجها محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في مطلع كانون أول/ ديسمبر المقبل، ومن المقرر ان تعرض الأميرة هيا دعواها خلال الجلسة المرتقبة.

وكانت الاميرة هيا وزوجها محمد بن راشد آل مكتوم قالا في بيان في تموز/ يوليو الماضي إن القضية لا تتعلق بطلاق أو أمور مالية وإنما تقتصر على رعاية الطفلين، رغم حديث بعض التقارير عن هروب الاميرة هيا بنت الحسين بسبب القمع الذي تعيشه نساء القصر، لاسيما ان الشيخ لطيفة والشيخة شمسة حاولتا الهرب من القصر بسبب التضييق عليهما.

والأميرة هيا (45 عاما) زوجة محمد بن راشد آل مكتوم هي ابنة ملك الأردن الراحل حسين بن طلال والأخت غير الشقيقة لعاهل الأردن الحالي الملك عبد الله، طلبت حماية أحد ولديها من التعرض للزواج القسري كما طلبت أمرا بعدم التعرض وهو نوع من الأوامر القضائية يحمي من المضايقة أو التهديدات.

يشار إلى أن تزوج الشيخ محمد (70 عاما) وهو أيضا نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس وزرائها هيا في عام 2004 فيما كان يعتقد أنه الزواج السادس له. وأنجب الشيخ محمد أكثر من 20 ولدا وبنتا من زيجات مختلفة.