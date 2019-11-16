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الجهاد الإسلامي ترد على الولايات المتحدة: مقاومتنا حق مشروع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:35 - 16 نوفمبر 2019
سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي
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علقت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على الاتهامات الأمريكية التي وجهت لحركة الجهاد الإسلامي على لسان وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو.

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي على لسان الناطق باسمها مصعب البريم ان الولايات المتحدة هي راعية ومصدر الإرهاب عالميا وسبب مأساة الكثير من شعوب العالم.

وأشار البريم أن الولايات المتحدة أهم مصادر دعم الإرهاب والرواية الصهيونية على المستوى المادي والعسكري والسياسي على حساب الحق الفلسطيني.

وذكر البريم ان الجهاد الإسلامي ومعها فصائل المقاومة تتبنى النضال والمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي أسوة بكل الشعوب التي تعرضت للاحتلال والاستعمار، قائلة "إن المقاومة هي دفاع عن شعبنا الفلسطيني وأرضنا في وجه الاحتلال هي أمر مشروع سياسيا وقانونيا وإنسانيا".

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