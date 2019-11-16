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تردد قناة ام بي سي بوليود الجديد 2019 على النايلسات

  • فلسطين اليوم
  • 20:58 - 16 نوفمبر 2019
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تعتبر قناة إم بي سي بوليود من مجموعه قنوات إم بي سي السعودية التي تمتلك العديد من قنوات المنوعات في الوطن العربي، وتعتبر قناة إم بي سي بوليود هي القناة الوحيدة ضمن باقة إم بي سي المتخصصة في الأفلام والمسلسلات الهندية.

تعرض القناة دائما أحدث أخبار بوليود وإيرادات الأفلام كما تقدم من خلال برامجها تغطية شاملة لأهم المهرجانات الهندية، فضلا عن ذلك تعرض القناة بصورة مستمرة أحدث الأغاني الهندية لأهم نجوم الهند، هذه العروض المميزة كان لها أثرها الواضح على تردد قناة إم بي سي بوليود الجديد وساهمت بصورة في انتشاره.

جدول أفلام قناة إم بي سي بوليود.

نعرض عليكم فيما يلي بيان بجدول أفلام قناة إم بي سي بوليود المقدمة على القناة اليوم بتوقيت السعودية.

لكنه لي 11:49pm
خادع 12:49am
Action Jackson 01:44am
The State Vs. Jolly LL.B 2 04:10am
2 States 06:29am
حب خادع 09:00am
لكنه لي 09:59am
ارجع لي قبلتي 10:59am
Shaandaar 11:59am
ارجع لي قبلتي 02:49pm
لكنه لي 03:44pm
حب خادع 04:39pm
Yeh Hai Jalwa 05:39pm
The State Vs. Jolly LL.B 2 08:14pm
ارجع لي قبلتي 11:00pm
لكنه لي 11:45pm

 

تردد قناة إم بي سي بوليود 2018

تردد القناة القمر الصناعي القطبية الترميز معامل التصحيح
11938 نايل سات أفقي 27500 3/4
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