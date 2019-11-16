تردد قناة إم بي سي أكشن MBC Action علي نايل سات وعرب سات الجديد من أكثر الترددات التي يبحث عنها عشاق ومحبي الأفلام الأجنبية المترجمة، قناة إم بي سي أكشن قد بدأت بثها منذ عام 2007، ومنذ هذا الوقت وتحتل قناة إم بي سي أكشن صدارة القنوات التي تقدم هذا المحتوي،حيث تتميز القناة دائما بتقديمها أحدث الأفلام الأجنبية.

كما بدأت القناة في الفترة الأخيرة في التنويع في المحتوى المعروض عليها حيث بدأت في عرض عدد من البرامج الرياضية مثل برامج المصارعة الحرة، وقدمت أيضا مجموعة كبيرة من برامج سباقات السيارات المميزة التي نجحت في لفت الأنظار إليها، كل هذا بجانب عرضها المستمر لأحد الأفلام الأجنبية المترجمة والمسلسلات الأجنبية أيضا.

يمكنكم متابعينا استقبال تردد قناة ام بي سي أكشن من خلال الترددات الموضحة بالجدول التالي.