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تردد قناة mbc العراق 2019 ام بي سي العراق على النايل سات

  • فلسطين اليوم - بغداد
  • 20:54 - 16 نوفمبر 2019
قناة ام بي سي العراق قناة ام بي سي العراق
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قناة mbc العراق، قناة جديدة تهتم بالشأن العراقي ويتم توجيهها إلى جميع أفراد الأسرة العراقية، وتم إطلاق قناة إم بي سي العراق الجديدة بتاريخ 17 فبراير 2019، في المملكة العربية السعودية، حيث لاقت قناة إم بي سي العراق ترحيب كبير من جانب عدد كبير من الإعلاميين العراقيين ونشطاء كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقدم قناة إم بي سي العراق مجموعة كبيرة من البرامج الترفيهية والكوميدية بالإضافة إلى مجموعة من البرامج التي تخص المرأة وعدد من البرامج الثقافية والتوك شو، إلى جانب البرامج الغنائية.

أكدت إدارة قناة العراق بأنها ستكون قناة العائلة العراقية الأولى، وذلك وفقًا لتصريحات عدد كبير من الإعلاميين والرواد والمدونيين، وذلك نظرًا لأن قناة إم بي سي دائمًا تهتم بالشأن العربي وأحوال المواطنين وتسعى بصفة دائمة إلى تقديم كل ما هو جديد في عالم الفن والبرامج الترفيهية والكوميدية، كما أنها تقدم أحدث الأفلام والمسلسلات عبر شاشتها من خلال قنواتها المختلفة.

تردد قناة إم بي سي العراق mbc iraq بتقنية HD

القمر      التردد     الدرجة    القطبية    معدل الترميز        معامل تصحيح الخطأ           التعديل    التشفير    موقع mbc الرسمي

نايل سات 201      12226  7 غرب   أفقي       27500  5/6       QPSK/DVB-S     مفتوحة    mbc.net

عربسات بدر 6      11862  26 شرق عمودي   27500  4/3       DVB-S QPSK      مفتوحة    –

تردد قناة MBC Iraq بتقنية SD

 

القمر      التردد     الدرجة    القطبية    معدل الترميز        معامل تصحيح الخطأ           التشفير    التعديل

نايل سات 201      11938  7 غرب   عمودي   27500  5/6       مفتوحة    QPSK/DVB-S

عربسات بدر 6      11862  26 شرق عمودي   27500  4/3       مفتوحة    DVB-S QPSK

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