تردد قناة ام بي سي 5 MBC الجديد

MBC 5 هي إحدى القنوات المتحدثة اللغة العربية، والتي بدأت في الصعود اعتبارًا من 21 سبتمبر 2019، حتى الانتهاء من برامجها ومسلسلاتها وعروضها المباشرة وتسجيلها ، لتكون جاهزة لجميع الجماهير العربية.

تم إطلاق MBC Cinq في 21 سبتمبر، وهو نفس اليوم الذي تم فيه إطلاق برنامج "The Voice"، وهو أفضل صوت في موسمه الجديد، والذي يتضمن نجوم من العالم العربي للتحكيم في المواهب: أحلام وسميرة سعيد ومحمد حماقي وراغب علامة.

تتنوّع شبكة البرامج التصاعدية الأولى لـ MBC5، وركيزتها إنتاجات مغاربية وعربية، فيما يُكشف عن المزيد من الأعمال والإنتاجات في المرحلة اللاحقة.

اسم القناة تردد القمر الصناعي النايل سات تردد القمر الصناعي العرب سات mbc 11470 عمودي معدل ترميز 27500 11270 عمودي معل ترميز 27500 2 MBC 12015 عمودي معدل ترميز 27500 mbc 3 11470 عمودي معدل ترميز 27500 11270 عمودي معدل ترميز 27500 mbc 4 11470 عمودي معدل ترميز 27500 mbc 5 11559 عمودي معدل ترميز 27500 mbc max 11560 عمودي معدل ترميز 27500 MBC ACTION 11476 عمودي معدل ترميز 27500 12284 عمودي معدل ترميز 27500 إم بي سي مصر mbc masr 12015 عمودي معدل ترميز 27500 12270 عمودي معدل ترميز 27500 إم بي سي مصر2 mbc masr 12015 عمودي معدل ترميز 27500 12270 عمودي معدل ترميز 27500

تستهدف MBC 5 الجمهور العربي الذي يعيش في شمال إفريقيا، وسيتم تقديم البرامج والمسلسلات والعروض المسرحية المسجلة باللهجات المغربية والجزائرية والتونسية لتسهيل جمهور هذه المنطقة، وهناك نسخة مغربية من برنامج مسرح مصر هي: المخططة؛ لاكتشاف مواهب جديدة على مستوى الكوميديا ​​المسرحية من شمال إفريقيا والمغرب الكبير.

تسعى القناة الجديدة إلى الاستثمار في أفضل إنتاج محلي، وتعزيز السوق وتوسيعه، وذلك بسبب المنفعة المتبادلة بين المنتجين والمخرجين والكفاءات المغاربية الوفيرة من ناحية، وMBC5 من ناحية أخرى.

إن إطلاق القناة يصب في مصلحة الاقتصادات الوطنية في البلدان المغاربية، من حيث المساهمة في جذب الاستثمارات إلى قطاع الإعلام، وتحفز خلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب.