سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء

تحول سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي لحديث اليوم بل حديث كل يوم، مع وصول سعر الدولار أمام الدولار اليوم السبت 16/11/2019 الى حوالي 1512.560904 ليرة لبنانية، مسجلة أعلى سعر مقابل الليرة اللبنانية.

وتمكنت الليرة اللبنانية من الحفاظ على استقرار أمام الدولار الامريكي حيث اقفل التداول على سعر وسطي 15.12 ليرات لبنانية.

يشار إلى مديرية القطع والعمليات في مصرف لبنان أوضحت في نشرتها اليومية أن السعر الرسمي المعتمد لصرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم هو السعر الوسطي 15.12 ليرات لبنانية.

اما فيما يتعلق بأسعار صرف الليرة مقابل الدولار في السوق السوداء فاجاءت مختلفة بشكل كبير، حيث وصل سعر صرف الليرة اللبنانية إلى حوالي 1800 ليرة لبنانية.

يشار إلى ان المصارف اللبنانية استأنفت فتح ابوابه الجمعة الماضية، لتوفير ما وصفته بالحاجات الملحة، بعد اغلاق دام حوالي أسبوعين بسبب المظاهرات والاحتجاجات اللبنانية، نظراً لتدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد، ما أدى لإرباك الجهاز المصرفي وتذبذب أسعار صرف الليرة مقابل الدولار.