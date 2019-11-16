سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي في السوق السوداء

يواصل سعر الليرة السورية الانهيار امام سعر الدولار الأمريكي، وتراجعت الليرة السورية اليوم السبت عند أدني سعر امام الدولار الأمريكي منذ زمنٍ بعيد.

وبلغ سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم السبت 16/11/2019 حوالي 717 ليرة للدولار وهي المرة الأولى في تاريخ الليرة السورية، يأتي ذلك على الرغم محاولات الدولة السورية وقف الانهيار الحاصل تجاه الدولار الأمريكي.

ومع وصول الليرة السورية في السوق المركزي والسوق السوداء إلى معدلات صرف بنحو 715 – 718 تكون الليرة تكبدت خسارة أكثر من 93% من قيمتها الفعلية، منذ العام 2011، وسط صمت رسمي.

سعر صر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي= 715 ليرة