مظاهرات العراق تتواصل لليوم 47 على التوالي وسط تصدي الشرطة للمحتجين

تتواصل مظاهرات العراق لليوم الـ47 يومًا على التوالي وسط اغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى ميناء أم قصر في محافظة البصرة العراقية بعدما اقنعت الشرطة المحتجين على فتح الميناء المغلق منذ ثلاثة أيام.

وأفادت مواقع عراقية محلية بأن العشرات من المتظاهرين أغلقوا مداخل الميناء، والطرق الرئيسية المؤدية إليه، فيما حذرت الحكومة العراقية من خسائر كبيرة جراء الإغلاق الذي يعيق دخول المواد الغذائية إلى العراق.

كما تمكن الدفاع المدني العراقي من إخماد حريق كبير طال محلات تجارية عند جسر السنك، على مقربة من مكان تجمع المتظاهرين، لم تعرف أسبابه بعد، لافتًا إلى أن مجهولين في منطقة الحرية في بغداد، اغتالوا الناشط المدني، عدنان رستم.

وسيطر المحتجون على مرآب للسيارات قرب ساحة الخلاني وأطلقوا عليه اسم "جبل شهداء التحرير".

وقالت مصادر عراقية إن أربعة متظاهرين قتلوا، مساء الجمعة، بتفجير سيارة مفخخة، وسط العاصمة بغداد، وفق ما أفاد به المرصد العراقي لحقوق الإنسان "مستقلة".

فيما قتل أربعة آخرون بعد أن أطلقت قوات الأمن الرصاص، وقنابل الغاز المسيل للدموع، في محاولة لتفريق المتظاهرين المتجهين إلى ساحة الخلاني في العاصمة بغداد.