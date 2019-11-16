وزير كويتي يكشف السبب الحقيقي لاستقالة الحكومة

كشف وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح اليوم السبت السبب الحقيقي وراء استقالة الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ جابر مبارك الصباح مؤكدًا أن القضية متعلقة باختلاسات مالية.

وقال وزير الدفاع أن الحكومة استولت على 240 مليون دينار كويتي (789 مليون دولار) تم قبل تعيينه وزيرا للدفاع في 2017"، مضيفًا أنه أحال الخميس على القضاء قبيل اعلان استقالة الحكومة، نتائج تحقيق داخلي بشأن هذا الامر".

وتابع وزير الدفاع الكويتي قوله: "طلبت من القضاة تفسيرات من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بشأن الاستيلاء على 240 مليون دينار كويتي لكن بلا جدوى.

وأشار إلى أنه قاطعة اجتماعات الحكومة احتجاجا على عدم الرد على أسئلته، مؤكدًا أن هذا هو السبب الرئيسي لاستقالة الحكومة.

وفي المقابل أوضح المتحدث باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم في بيان نشر الخميس أن استقالة الحكومة كانت بسبب انتقادات في البرلمان طالت وزراء عديدين لسوء ادارتهم".

وتعود آخر استقالة للحكومة الكويتية الى تشرين الاول/اكتوبر 2017 بعد مذكرة حجب ثقة قدمها نواب المعارضة ضد وزير اتهم بارتكاب تجاوزات مالية وادارية.