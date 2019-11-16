نجاة مجموعة من الشبان بعد اطلاق الاحتلال النار عليهم شرق جباليا

نجا مجموعة من الشبان مساء اليوم السبت بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب السياج الفاصل شرقي جباليا شمال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "إن مجموعة من الشبان الفلسطينيين اجتازت السياج الالكتروني وسط قطاع غزة، وتعرضت لإطلاق نار من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن تعود إلى القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وشهد قطاع غزة، تصعيدا خلال الأيام الماضية، في أعقاب إقدام "إسرائيل" على اغتيال قائد المحافظة الشمالية في سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي القائد بهاء أبو العطا وزوجته اسماء فجر يوم الثلاثاء الماضي ما أدى إلى اندلاع مواجهة عنيفة بين سرايا القدس وجيش الاحتلال الإسرائيلي أدت لاستشهاد نحو 34 فلسطينيًا وإصابة العشرات من المستوطنين الإسرائيليين بفعل صواريخ السرايا.