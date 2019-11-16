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هنية في عزاء القائد أبو العطا: السرايا والقسام عروة وثقى وفاتورة الحساب ليست مغلقة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:52 - 16 نوفمبر 2019
والد الشهيد بهاء أبو العطا واسماعيل هنية وخالد البطش والد الشهيد بهاء أبو العطا واسماعيل هنية وخالد البطش
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قدم رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية واجب العزاء لذوي الشهيد بهاء أبو العطا قائد سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مساء اليوم السبت.

وقال هنية اثناء تقديم واجب العزاء: "نحن لا نساوم على دماء شهدائنا وقادتنا، ومعادلة صناعة النصر يحيطها الله بعنايته ولطفه في مواجهة العدو الغاصب، فحركتي حماس والجهاد وكتائب القسام وسرايا القدس عروة وثقى لا انفصام لها"

وأوضح هنية، أن حركة حماس ستبقى وفية لدماء شعبنا، وفية لدماء الشهيد القائد بهاء أبو العطا، وستكتب في صفحة التاريخ هذه العلاقة المجيدة.

وشدد على ان هذا التطور النوعي في وحدة الميدان والقرار كله بموقع التحالف الاستراتيجي المعبد بالدم، والوعي والثقة وعمق التجربة والدماء المختلطة دائمًا تقطع الطريق على كل مخططات الفتنة على شعبنا.

وأشار إلى أن هذه الجولة ليست الأولى أو الأخيرة وفاتورة الحساب مع العدو ليست مغلقة، لافتًا إلى أنه تحدث مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة قائلًا: "تحدثنا بأن هذه المحطة التي نصنعها معا تضيف تراكمًا عزيزا لمحطات صنعناها معا".

هنية في منزل الشهيد القائد بهاء أبو العطا
اسماعيل هنية في منزل القائد بهاء أبو العطا
اسماعيل هنية يقبل جبين والد الشهيد القائد بهاء أبو العطا
والد الشهيد بهاء أبو العطا واسماعيل هنية وخالد البطش
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