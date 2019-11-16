الملك الأردني يزور منطقة الغمر بعد أسبوع من استعادة السيطرة عليها

قام الملك الأردني عبد الله الثاني اليوم السبت برفقة ولي عهده الأمير حسين زيارة منطقة الغمر جنوب غرب المملكة بعد نحو أسبوع على انتهاء حق "إسرائيل" بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق "وادي عربة للسلام".

وتقع منطقة الغمر في وادي عربة جنوب البحر الميت ضمن محافظة العقبة (جنوب)، وانتهى الأحد الماضي العمل بملحق خاص بمنطقة الغمر وآخر خاص بمنطقة الباقورة (شمال) ضمن اتفاق "السلام" الموقع عام 1994.

وكان في استقبال الملك وولي عهده رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، وعدد من كبار الضباط، وقد استمع الملك إلى إيجاز قدمه قائد المنطقة العسكرية الجنوبية عن الأهمية التاريخية والجغرافية والاستراتيجية للمنطقة".

وكان قد الملك زار الإثنين الماضي منطقة الباقورة الواقعة شرق نقطة التقاء نهري الأردن واليرموك في محافظة إربد (شمال المملكة) غداة انتهاء حق "إسرائيل" بالتصرف بها بموجب ملحق خاص في اتفاق وادي عربة.

وأعلن العاهل الاردني الأحد فرض سيادة الاردن الكاملة على أراضي الباقورة والغمر التي استغلتها إسرائيل وكان لها حق التصرف بها لمدة 25 عاما (انتهت الأحد) بموجب ملحقين خاصين بهما في معاهدة السلام.