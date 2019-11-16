نتنياهو: الذهاب لانتخابات ثالثة كارثة لكن التحالف مع العرب كارثة أكبر

يحاول بنيامين نتنياهو قدر المستطاع حشد جميع أعضاء ووزراء الكنيست من الليكود للوقوف ضد رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس الساعي لتشكيل حكومة أقلية مدعومة من القائمة العربية المشتركة.

وحذر نتنياهو مساء اليوم السبت، من خطورة تشكيل حكومة إسرائيلية بمشاركة القائمة العربية المشتركة.

ودعا نتنياهو، وزراء وأعضاء الكنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه، لخلق معارضة عامة وواسعة للخطوة التي ينوي بيني غانتس اتخاذها لتشكيل حكومة أقلية.

وأبلغ نتنياهو في مكالمة هاتفية الوزراء وأعضاء الكنيست من الليكود، أنه تلقى مؤشرات جدية على أن غانتس سيشكل حكومة أقلية مدعومة من القائمة العربية المشتركة، وفقًا لموقع يديعوت أحرونوت.

وقال نتنياهو لوزرائه وأعضاء الكنيست "انتخابات ثالثة هو خيار كارثي، لكن حكومة الأقلية بدعم العرب هي الكارثة الأكبر".