كبير المحللين الإسرائيليين يهاجم نتنياهو ويصفه بسيد الفشل

هاجم كبير المعلقين الاقتصاديين الإسرائيليين نحميا شترسلر، رئيس حكومة تسير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بعد انتهاء جولة التصعيد الأخيرة على قطاع غزة والتي أطلقت عليها سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي معركة "صيحة الفجر" ردًا على اغتيال القائد بهاء أبو العطا وزوجته باستهداف طائرات الاحتلال.

ووصف شترسلر، نتنياهو بسيد الفشل في إسرائيل على مدار عقد من الزمن قائلًا: "بعد انقضاء عقد من الزمان لحكم نتنياهو لم يعاد الأمن، ولم ينهار حكم حمـاس، بل انهار أمننا، وقويت حمــاس، ونمت حركة الجــهاد الإسلامي".

وأضاف: "أطلقت حركة حماس والجهاد الإسلامي آلاف الصواريخ وحرقوا آلاف الدونمات في مستوطنات غلاف غزة، مشيرًا إلى أن نتنياهو قاد دولة الاحتلال بجيشها إلى خسارة كاملة للردع.

ويرى كبير المعلقين الاقتصاديين الإسرائيليين، بان "نتنياهو لا يمتلك حل، بل يسعى لأن يبقى فقط في الحكم فهو ليس سيد الأمن، بل سيد الفشل".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن عدوانًا جديدًا على شعبنا الفلسطيني بدأ باغتيال قائد المنطقة الشمالية لسرايا القدس في قطاع غزة بهاء أبو العطا وزوجته حينما استهدف منزله فجر يوم الثلاثاء الماضي، الامر الذي دفع سرايا القدس للرد على الجريمة بقصف العمق الإسرائيلي بعشرات الصواريخ.