موعد صرف شيكات الشؤون في قطاع غزة والضفة المحتلة 2019

قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك، اليوم السبت، إنه لم يتم تحديد موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين في غزة والضفة.

وأضاف الديك في تصريحات صحفية، أن الوزارة تعمل على بيانات أعداد المستفيدين، مؤكدا في الوقت ذاته أن يتم صرف شيكات الشؤون قبل نهاية العام الجاري 2019م.

وتطرق في تصريحاته إلى الوزارة أضافت أسماء جديدة إلى أعداد المستفيدين من مخصصات الشؤون الاجتماعية، في حين سيتم إعفاء عددا من الأسر من المخصصات بعد تحديث البيانات.

الجدير بالذكر أن وزارة التنمية الاجتماعية في رام الله تأخرت في دفع الدفعات المالية المستحقة إذ لم تغلق الوزارة الدفعة الأخيرة من عام 2018 التي كانت مفترضة في تاريخ 15/12/2018، والدفعة الأولى من العام 2019 التي كانت مفترضة في تاريخ 15/3/2019 وهو أمرٌ أثر سلباً على العائلات المستفيدة من البرنامج، واعتبرت أن دفعة مايو 2019 هي الدفعة الأولى للسنة المالية الجديدة 2019.

ويستفيد من مخصصات الشؤون الاجتماعية 71 ألف مستفيد في قطاع غزة، و39 ألف مستفيد في الضفة المحتلة بقيمة مالية إجمالية تقدر بــ 130 مليون شيكل، وتتراوح المخصصات لكل عائلة ما بين 750 إلى 1800 شيكل للدفعة الواحدة كل 3 أشهر.