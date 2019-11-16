شاهد: فيديو مرتضى منصور يشعل مواقع التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ما تسبب بضجة كبيرة والكثير من الجدل على مختلف المنصات، سواء كان موقع فيس بوك أو تويتر.

ويظهر في الفيديو المتداول، شخصا قيل إنه رئيس الزمالك، وبدت صورته شبه واضحة بسبب انعكاس ضوء خفيف عليها بالغرفة المظلمة، بينما كان يستقبل مكالمة هاتفية، ظهر خلالها صوته.

ويستمر مرتضى منصور في إثارة الجدل على الساحة الرياضية والسياسية، خلال الفترة الماضية، مما أثار غضبا من خصومه، وأبرزهم النادي الأهلي المصري، الذي تقدم، الشهر الماضي، بـ 10 خطابات رسمية إلى جهات الدولة المختلفة، ضد ما اعتبرها تجاوزات منصور.

وقال رئيس الزمالك في فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع يوتيوب: (أنا سعيد بالفيديو اللي عملتوه امبارح ده متكلف بس يا أغبياء الفيديو ده جاي من تركيا وأنا عمري ما رحت تركيا).

وفي نهاية الفيديو وجه منصور رسالة إلى تركي آل الشيخ طالبه فيها بالكشف عما إذا كان قد حصل منه على هدايا أم لا، مؤكدًا أنه لم يحصل على أي شيء له بشكل شخصي.

يشار إلى أن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، يثير جدل واسع بشكل مستمر منذ توليه منصب رئاسة النادي نهاية مارس 2014.