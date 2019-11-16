آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الأحد 2019/11/17

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري للمسافرين، يوم غدٍ الاحد، من كشف (11/12).

وأشارت الداخلية إلى أن السفر غدًا، للحافلات الثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة من ذات الكشف.

وأكدت بضرورة تواجد المسافرين صباح غد الاحد، عند الساعة 6:30 في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت بضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.

وطالبت الداخلية من المسافرين إحضار بطاقة الهوية وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.